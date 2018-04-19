蘇貞昌積極籌組團隊 借將、延攬老將與太陽花世代

2018-04-19 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨日前決定由前行政院長蘇貞昌出征新北市，而他近期也積極籌組競選團隊，除了鎖定陳菊出任競選總部主委之外，也從總統府、行政院找回舊將，向桃園市長鄭文燦借將，並延攬太陽花世代青年擔任新聞輿情窗口工作，希望能集眾人之力打一場漂亮選戰。

根據《上報》報導，蘇系核心人士透露，現任行政院長賴清德辦公室主任黃致達過去曾替蘇貞昌擬訂演講稿，現任總統府副秘書長劉建忻辦公室幕僚李懷仁過去則是蘇貞昌的政策幕僚，這些蘇系「老將」此次都會協助蘇貞昌進行新北選戰，兩人除了輔選之外，也是蘇貞昌和輔院溝通的重要窗口。

除了找舊將，蘇貞昌也向鄭文燦借將，找來曾負責蔡英文2016大選文宣的桃園市新聞處主祕翁世豪，協助文宣、網路操作事務。蘇貞昌也找來他的三女兒、「二三設計」總監蘇巧純來助陣，過去在2010年蘇貞昌參選台北市長時設計文宣，2016年時則在蔡英文競選總部負責設計及多媒體文宣。

另外，蘇貞昌找來在蘇巧慧辦公室擔任助理的黃韋鈞，黃韋鈞過去曾是「島國前進」成員，與太陽花世代互動密切，後來加入民進黨後擔任蘇巧慧辦公室助理，負責新聞輿情，而在蘇貞昌未任黨公職期間，蘇貞昌的臉書粉絲頁貼文，常常都是出自蘇巧純及黃韋鈞之手。而不少前蘇系幕僚因礙於現職無法進駐競選總部，但未來將會持續扮演幕後「獻策」工作。