反深澳電廠 朱立倫喊「合作」 柯文哲重申「專業解決問題」

2018-04-19 12:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「雙北合作交流平台」第四次市長層級會議今天上午在北市府召開，由台北市長柯文哲、新北市長朱立倫共同主持，近來引發諸多爭議的深澳電廠，成為會議討論焦點。會後兩人接受媒體聯訪，柯文哲對此沒有僅重申「專業問題專業解決」，再次把問題指向「政府不可信」，提出的資料真假都不曉得。朱立倫則再次強調雙北立場應該要一致，共同合作為市民健康把關。

近來深澳電廠爭議不斷，環保團體擔憂一旦興建深澳電廠，恐會造成嚴重空汙。對於深澳電廠，新北市政府向來持反對態度，朱立倫更數度強調「反對興建具有污染性質的燃煤電廠」；然而相較於新北市政府的強烈反對，柯文哲多次在受訪時語帶保留表示，「面對這種問題，最好的方法還是回歸專業、回歸學術的討論來解決」。

朱立倫今出席雙北合作交流平台，致詞時表示，大家最近很關心水汙、空汙、垃圾等問題，希望雙北一定要合作，空汙不會分台北、新北，近來提到的深澳電廠立場，不是新北市政府的立場，而是大台北地區市民的立場。

會後媒體聯訪時，媒體關注雙北針對深澳電廠討論內容。柯文哲起先不願多談，只說新北市環保局有提供資料給台北市環保局，之後也會到市議會進行專案報告，會再讀一讀新北市提供的資料。朱立倫補充，不只針對深澳電廠，未來大台北地居對於所有的移動污染源、固定污染源，立場會一致，共同合作為市民健康把關。

由於媒體仍持續追問，柯文哲仍沒有正面回應，只說自己是開放立場、專業立場，政府應該要提出可信資料來說服人民，但包括北部的用電計畫是什麼？核四要不要蓋？核一、核二什麼時候停？通通搞不清楚，這牽涉到全台灣用電，台電應該出來說明，「不過台電常說不清楚」。

朱立倫強調深澳電廠沒有政治立場也沒有黨派立場，新北是委託專家調查，建議台北市也可以委託另外的專家進行研究，提供專業數據給市民當作判斷依據，以市民的健康、以專業的立場作最重要出發點。

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