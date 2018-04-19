民進黨自推北市長人選 智庫民調：42％市民支持

2018-04-19 12:31

〔記者楊淳卉／台北報導〕新台灣國策智庫今天公布「最新政府施政滿意度與2020年第三勢力形成評估」民調，民調顯示，設籍在台北市的市民，42%認為民進黨在台北市長選舉應自推人選，28.3%認為應與台北市長柯文哲合作。不過，仍有55.3%的台北市民認為柯文哲當選的機會比其他黨要高。

對於民進黨在年底的台北市長選舉是否要和柯文哲合作，40.6%的民眾認為應該要和柯文哲合作，34.1%的民眾認為民進黨要自提人選；設籍在台北市的人有28.3%認為要和柯文哲合作，42%認為民進黨要自提人選。

調查顯示，全國有57.4%的民眾滿意柯文哲的表現，非設籍在台北市的有57.6%滿意，設籍在台北的有55.6%感到滿意。48.3%的民眾認為柯文哲當選的機會比國民黨和民進黨的人選都還大，設籍在台北市和非設籍在台北市的人分別有55.3%和47.5%認為柯文哲當選機率比較大。

若柯文哲2018年當選台北市長，26.3%民眾支持柯文哲參加2020總統大選，55.5%不支持；設籍在台北市的民眾有66.6%不支持，非設籍在台北市的民眾54.1%不支持。

若柯文哲在2018年台北市長選舉落選，59.8%的民眾不支持柯文哲參選2020年總統大選，25.9%支持；設籍在台北市的民眾有65.2%不支持，非設籍在台北的民眾有59.2%不支持。

在第三勢力參選2020總統大選的評估上，有50.6%的民眾支持第三勢力候選人參選2020總統大選；若在柯文哲、監察委員陳師孟、前行政院長游錫堃、主導發起喜樂島聯盟的郭倍宏4人中選擇，32%的民眾支持柯文哲，游錫堃支持度17.9%，陳師孟5.5%，郭倍宏2.6%。

本次調查由新台灣國策智庫委託趨勢民意調查公司進行調查，在4月16日至17日對戶籍在台灣20個縣市、20歲以上成年人採電話調查、隨機抽樣方式進行，有效樣本為1079人，抽樣誤差在95%信心水準下，約正負3.0個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行戶籍地、性別、年齡及教育程度加權處理。