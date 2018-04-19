反應時間僅3小時！ 美學者稱此處為共軍攻台首選登陸地

美學者易思安日前在其近日出版新書《中共攻台大解密》中示警，共軍要犯台最可能登陸地點是林口沙灘。（資料照）

2018-04-19 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府智庫2049計畫研究所研究員易思安（Ian Easton）日前在其近日出版新書《中共攻台大解密》中示警，若共軍要犯台最可能的登陸地點是林口沙灘。

綜合媒體報導，美學者易思安在新書《中共攻台大解密》，羅列了14個共軍可能的登陸點，其中新北市林口沙灘被視為共軍攻台首選；軍方指出，國軍情報單位早在10年前，就已發現解放軍有快速佔領台北港來引導後續部隊登陸的作戰計畫，為此還將

海軍陸戰隊66旅北調林口，加強台北港防務。

軍方認為，因鄰近台北港與桃園國際機場，加上距台北市中樞短，林口確為共軍兩棲登陸首選，不過為了讓我方疲於奔命包括金山、萬里、淡水在內的海岸線都會有敵蹤。

若依我軍推想，共軍可能先假定在福建沿海宣布大規模軍演，接著突然由演轉戰，直撲台灣，解放軍自海峽渡海進發到台灣沿海，我方反應時間僅3小時。

易思安強調，共軍登陸後就可進入林口台地、中壢控制要地，控制完後數十萬大軍便揮軍進攻台北市，當然國軍也知桃園戰略位置非常重要，所以這邊的防禦最完善。