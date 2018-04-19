金融八法修法凸槌 邱太三：下週補漏

2018-04-19 11:40

〔記者曾韋禎／台北報導〕金管會與投保中心推翻行政院版草案，主導金融八法加入「犯罪所得，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之」條文，恐導致法官無法宣告沒收犯罪所得。法務部長邱太三表示，這絕非法務部意見，政務委員羅秉成已介入協調，擬再修法補漏。

包括「銀行法」、「證券交易法」、「保險法」、「信託業法」、「金融控股公司法」等金融8法，原本將配合「刑法」沒收新制修法。但草案在去年12月18日於立法院財政委員會審查時，投保中心董事長邱欽庭提出異議，加入「犯罪所得，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之」等條文，並據此完成修法。

台北地檢署檢察官林達事後發難指出，這會讓沒收餘款，因還有潛在被害人，法官不得宣告沒收，只能讓檢察官繼續扣押；若只要判決確定，這筆款項就會回到被告手上。法務部也指出，這會讓沒收新制產生缺口，致法院判決不宣告沒收之結果。

民進黨立委段宜康今在立法院司法及法制委員會詢問，法務部認為需要補正，金管會卻說這種質疑是不了解法條，但是當時在財委會修法時，代表法務部出席的參事沒表示意見。

邱太三解釋，因為被害人真正的損害，需要法院判決確認，在刑事判決的當下，可能還有很多被害人沒提出申請；所以沒收新制是由國家先沒收，等被害人申請再發還。金融八法原本就是全部回歸沒收新制，當時因為投保中心董事長邱欽庭認為「刑事訴訟法」不屬於金融八法，但金管會確實不了解後段執行面的問題。

邱太三坦言，這是行政團隊的問題，已於上週四請羅秉成協調，下週三就會召開相關會議，準備再修法補漏。