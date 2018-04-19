雙北會議今登場 柯文哲、朱立倫共推合作案

台北市長柯文哲（左）、新北市長朱立倫（右）19日出席「雙北合作交流平臺」第4次市長層級會議，就雙北合作案進行交流。（記者張嘉明攝）

2018-04-19 11:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲、新北市長朱立倫今天共同主持第四次市長層級雙北合作會議，柯文哲一反過去簡短致詞的習慣，細數雙北合作案例，隨後致詞的朱立倫則笑虧「這是幾年來聽他（指柯文哲）致詞最長的一次」，但也代表雙北合作成果輝煌。

柯文哲致詞表示，雙北首都生活圈，本來就有很多需要合作的地方，例如本月十六日才正式上路的1280元吃到飽公共運輸定期票，還有前陣子新北消防隊也跨區聯合進行火山災害演習，以及今年初開通的雙北借書一卡通用服務。

柯指出，自己上任至今，雙北總共合作114個案子，目前已完成79個，還有35案正在進行中，包括鉛管汰換、翡翠專管、八里污水廠移交等；他的態度是把小問題解決了就沒有大問題，維持一個合作的管道，真的有大問題才需要雙北市長出馬，「不過好像都沒有什麼需要我們兩個處理」，通常到副市長的Level就都處理完畢了。

朱立倫致詞表示，去年在新莊召開雙北合作會議，當時焦點都放在世大運，這次來到台北市府，看到大家還穿著世大運的服裝，可以很驕傲雙北合作在大台北地區推動世大運，是相當的成功。

「去年臨時提案應該要讓雙北的圖書館一卡通用，也都順利完成，」朱立倫說，這幾年雙北在教育文化、體育等議題的合作都很順利，在很多公共安全，包括治安、公安的合作上也非常通暢。

對於媒體最喜歡談論的交通議題，朱立倫指出，目前台北捷運局正在推動捷運萬大─中和─樹林線第二期工程、捷運民生汐止線，而新北捷運局則有淡海輕軌、安坑線、山鶯線，希望未來都能成為大台北生活圈一部分。

近來環保意識抬頭，例如水污染、空氣污染、垃圾等都成為市民關心的重點，尤其引發諸多討論的深澳電廠問題，就不分新北或台北，而是應該站在大台北地區市民的立場。

朱立倫稱認同柯文哲對深澳電廠的看法，「不用聽政治人物怎麼說，而是應該聽專家學者怎麼說，把所有的專業數據呈現出來。」他最後說，為了市民健康、為了環境保護，大家一起持續合作一起加油，也希望雙北合作越做越好。

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