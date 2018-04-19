LINE啟動「選舉版LINE@認證帳號」 通過認證盾牌會變藍

2018-04-19 11:21

〔記者陳炳宏／台北報導〕延續LINE台灣2018年度記者會中公布的「擴大社會參與」年度策略，在台擁有1900萬月活躍用戶的LINE，今日正式宣布「2018選舉專案–選舉版LINE@認證帳號」正式啟動，通過認證帳號會顯示「藍色盾牌」，讓選民可以清晰辨識帳號真偽。

LINE指出，針對今年台灣社會的重大活動–「九合一選舉」，為讓每位候選人都能運用LINE發聲，同時也為每位選民提供中立、正確的選舉資訊，規劃特別的選舉工具與LINE TODAY選情專區。

其中全新的選舉溝通工具–特別企劃的「選舉版LINE@認證帳號」，於今日正式啟動，有意參選者將能利用選舉版LINE@認證帳號將政見與參選理念傳遞給選民，同時接收選民的意見回饋。

目前LINE@帳號數已突破120萬， 顯見已成為區域型或在地商家與用戶或消費者重要溝通管道，而選舉版LINE@認證帳號，在LINE@原有功能的基礎上，擴大可以容納的好友人數、開放可「加購」直播功能，更首次對「個人」進行認證。

LINE指出，經過認證後的帳號，會顯示代表認證通過的「藍色盾牌」，有別於一般帳號的「灰色盾牌」，選民可以清晰識別這個帳號的真實性。此外，這些帳號還會列在LINE TODAY的選情專區（僅限有意參選縣市長＆議員者的選舉版LINE@認證帳號），方便選民參閱關注。

整體來說，選舉版LINE@認證帳號提供以下三大利基點，包括「找到」眾多選民、「聽見」選民聲音、「直接」與選民對話。

在「找到」眾多選民部分，有意參選者可在各種媒體上透過LINE@認證帳號連結或QR code來接觸到選民，選民則可以透過LINE TODAY的選情專區或是直接在LINE搜尋候選人姓名等作法，接觸到有意參選者的LINE@認證帳號。

另外，提供競選團隊更方便分析選民在帳號內的留言，並透過一對一聊天、問卷調查等各式各樣的互動功能，讓有意參選者可深入了解選民或潛在支持者的想法與意見。

而透過多樣訊息形式、分眾訊息推播，競選團隊可更加清晰地傳遞政治理念，溝通政策想法，或是串接聊天機器人、直播等功能，來與選民對話。

有意參選並有興趣運用「選舉版LINE@認證帳號」者，可上LINE@官方部落格看詳細方案介紹：http://at-blog.line.me/tw/archives/75267512.html