吳茂昆今走馬上任 賴揆：相信他能一展長才

2018-04-19 11:04

〔記者李欣芳／台北報導〕新任教育部長吳茂昆今天上午正式上任，並首度出席由行政院長賴清德主持的行政院院會，賴揆表示，相信吳部長一定能以其相關經歷，在教育部一展長才，推動高教轉型、人才培育、產學合作等當前重要政策，與團隊共創良好的施政成績。

賴清德在院會開始前，先向內閣團隊介紹吳茂昆部長。他說，吳部長是美國休士頓大學物理博士，曾任國科會主委、國立東華大學校長、中央研究院院士、物理研究所所長，也曾被提名諾貝爾物理獎，並獲得我國總統科學獎，學術成就頂尖，行政經驗也非常豐富。