挺柯？洪健益喊冤：絕不能禮讓柯P

2018-04-19 10:47

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對民進黨台北市長布局，黨內預計5月與27位準北市議員候選人等座談。「財訊」調查發現，27名參選人中，有高達21位要求黨中央應自推候選人。

其中遭指「挺柯」的台北市議員洪健益昨受訪喊冤，表示他主張民進黨要推自己人，但議員只有建議權，沒有決議權，希望黨中央重視北市民進黨團聲音，絕不能禮讓柯。

洪健益說，目前黨內選擇有立委姚文智和前副總統呂秀蓮，若有更強人選，黨願意徵召，那真的很棒，希望黨中央審慎評估，「不要把小雞給丟掉了」。