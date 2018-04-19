陳明文證實：蘇貞昌盼黨協調陳菊出任競總主委

民進黨立委陳明文。（資料照）

2018-04-19 10:40

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長蘇貞昌將再戰新北市，目前鎖定由準總統府秘書長陳菊擔任其競選總部主委。民進黨選對會召集人、立委陳明文今（19）接受廣播專訪證實此事，但尚未定案，蘇盼黨可協調由陳擔任主委，「大概是有這種想法」；被問及總幹事是否由選對會另名召集人林錫耀出任，陳則說，目前是這樣規劃。

主持人也問到，陳菊擔任秘書長，如出任主委是否違反「行政中立」一事。陳明文則表示，行政中立法規範的是公務員，總統府秘書長基本上是「特任官」，如果陳菊願意出任，在法的立場上沒有問題。

民進黨秘書長洪耀福曾喊話，民進黨在新北市如果選輸，將辭職負責。對於總統府秘書長、行政院長、民進黨主席是否須一併辭職，陳明文表示，年底縣市長選戰佈局是由選對會及洪一起規劃，勝敗基本上係由選對會及洪負全責；他也強調，選對會對於年底選舉樂觀，將審慎面對。

陳明文說，在選舉過程中，執政黨當然會在行政部門能力、法令上可以的情況，尋求協助，但選舉事實上跟行政部門無關。

談及新北市長選情，陳明文坦言，雙方「勢均力敵」，新北市不能太樂觀，「但我們有贏的把握」；他認為蘇貞昌會勝選，因其在縣長任內的政績，現在新北市民仍記得、懷念，甚至期待新北已是直轄市，盼再以「衝衝衝」的精神替新北市打拚、帶領新北市發展，「蘇貞昌本身人格特質是不一樣的。」

對於國民黨質疑綠營恐「清算」侯友宜背景，陳明文表示，民進黨基本上不會搞清算，但任何候選人、不論是哪個政黨，參選就是會在陽光下被批評、檢驗，這在台灣民主政治下，無可避免。

至於時代力量黨主席黃國昌是否投身新北市長選戰，陳明文則直言，從黃的政治行為來觀察，「目前黃國昌應該沒有這個規劃才對。」

主持人也問到，台北市是否私下談好「禮讓」現任市長柯文哲，陳明文表示「沒有啦！」；被問及是否代表「以前有？」，陳則說，也不能這樣推論，但以前的跟柯文哲接觸確實是有。

針對台北市佈局，陳明文則說，選對會待國民黨候選人出爐，才會討論，現階段是「以靜制動」，目前仍在觀察，時間目前定調在5月份，才會有全面性討論；他強調，台北市將有整體考慮，民進黨基層要求自提人選的聲音，黨中央也有聽到，會審慎評估。