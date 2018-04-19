再提3疑點 羅智強：盼吳茂昆勿踏入謊言循環

2018-04-19 10:26

〔記者施曉光／台北報導〕雖然在臉書po照爆料吳茂昆是中國「西部超導公司」技術顧問，遭行政院發言人徐國勇駁斥「移花接木」，前總統府副秘書長羅智強今天繼續在臉書上緊咬吳茂昆，質疑吳茂昆有兜不攏的三個疑點，「一個謊言，需要無數的謊言來圓，希望我們的『花』『木』茂昆部長，不要踏入這樣的謊言循環。」

羅智強表示，吳茂昆稱二０００年成立的「超導國際科技公司」，有時會被稱為「台灣超導國際」，董事長原為王守田，後為陳輝堂，二００三年成立的中國「西部超導」與「超導國際」有交叉持股，而在二００四年成立的「台灣超導」董事長為沈致遠，根據沈在當年接受媒體訪問時表示，與「超導國際」的關係是「超導國際將以本身持有35%的大陸天津海泰超導通訊股權及技術資源作價，以新台幣2億元交換台灣超導2,000萬股。」

羅智強進一步據此提出第一個兜不攏的疑點是，吳茂昆強調自己只有提到在二０００年有過幾次提供「台灣超導國際」「非正式的諮詢」，但事實是沈致遠在二００四年三月三十一日接受媒體訪問時提及，「台灣超導網羅全球超導精英，朱經武、吳茂昆及趙忠賢，以及中國科學院及西北有色金屬研究院院長周廉、北京大學物理系主任兼教授甘子釗均將出任台灣超導科技的科技顧問」，換言之，吳茂昆不是只有在二０００年有過「幾次」提供「超導國際」的「非正式諮詢」，他在二００四年還是「台灣超導」的科技顧問。

羅智強並指出，沈致遠在二００四年四月二日接受媒體訪問又說，「台灣超導的技術團隊來自超導國際公司」，這兩個說法連起來，間接說明吳昆茂不是只有二０００年提供超導國際幾次的「非正式諮詢」，而持續是「超導國際」的技術團隊，並且還在二００四年成為「台灣超導」的「科技顧問」，這究竟是吳茂昆說謊遮蓋，還是「超導國際」與「台灣超導」的沈致遠沒告知吳茂昆一直是「超導國際」的「技術團隊」，也同時是「台灣超導」的「科技顧問」？加上被「西部超導」列為「技術顧問」近十年，吳茂昆難不成是「人人皆得而移花」、「時時都被人接木」的「『花』『木』茂昆」。

羅智強說兜不攏的疑點二是，被「超導國際」諮詢過或曾被媒體連結過關聯性的知名專家很多，還包括李遠哲、朱經武，他們並沒有都被列入西部超導的「名下成員（技術顧問）」，卻只有吳茂昆被列入。

他還說，兜不攏的疑點三是，吳茂昆說只有在二０００年被「超導國際」非正式諮詢，竟在三年後的二００三年，卻只因為這三年前的非正式諮詢，就被列名為「西部超導」技術顧問長達十年，反倒是名氣並不輸給吳茂昆的李遠哲和朱經武，沒有被列入，中間最大的可能就是吳茂昆不是只在二０００年被「超導國際」非正式諮詢，而是他長期是「超導國際」的技術團隊，所以二００四年才會被沈致遠的「台灣超導」網羅為科技顧問，也才會在二００三年被「西部超導」納為技術顧問。