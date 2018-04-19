傳賴揆兩岸言論惹蔡英文生氣 徐國勇：沒有這回事

2018-04-19 09:37

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德日前在花蓮受訪時提出「3 個務實、6 個工作方向」，曾申自己是台獨工作者，但其務實展現在「台灣是一個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立」等三層面，行政院發言人徐國勇今天上午被詢及電視政論節目在講蔡英文總統對賴揆的台獨說很生氣，想要撤換賴揆時，明確否認此事。

徐國勇今天上午接受綠色和平電台專訪，主持人詢問有關賴揆在花蓮的台獨說，這兩天政論節目在講總統很生氣想撤換賴揆，媒體也有報導，徐國勇則說：「沒有這回事！」

徐國勇表示，賴揆過去在立法院是被動接受立委的質詢說自己是務實台獨工作者，而在花蓮是因記者提問，賴揆則不想實問虛答，因此提出「3個務實、6個工作方向」，把話解釋清楚。

主持人追問，所以總統沒生氣？徐國勇說：「哪有什麼生氣的問題？」，主持人又問，總統有要把賴揆換掉嗎？徐說：「沒有這回事」。

有媒體評論指出，賴揆的「台獨工作者」說法挑起風暴，拔不拔賴清德，蔡英文總統面臨兩難，並指民進黨內傳出，蔡英文最近簡直被賴清德氣炸了。

賴揆日前在花蓮受訪時表示，他的務實展現在3個層面，第1、是「台灣是一個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立；第2是台灣前途只有2300萬人可決定，其他人不行；第3，他接任行政院長率領行政團隊，建設國家、發展經濟、壯大台灣，讓國人選擇台灣、支持台灣，這就是務實的地方。

賴揆指出，他的具體工作內容有6個方向：1是捍衛國家的主權；2是維護台灣自由民主人權的生活方式；3是捍衛國人決定自己前途的選擇權利，4是發展經濟、壯大台灣，讓國人安居樂業；5、自信展開兩岸交流，求同存異，藉由交流增進彼此的了解、理解、諒解與和解，維持兩岸和平發展；6是台灣身為國際的一員，應與日本、韓國、美國等國，共同維護亞太區域的和平安全。