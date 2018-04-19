徐國勇批羅智強亂搞 挺吳茂昆首位挺太陽花校長

新任教育部部長吳茂昆（右）正式接任。（記者方賓照攝）

2018-04-19 09:10

〔記者李欣芳／台北報導〕總統府前副秘書長羅智強質疑新任教育部長吳茂昆擔任國科會主委時曾擔任中國「西部超導材料科技有限公司」的技術顧問，昨並在臉書進一步提出照片佐證，行政院發言人徐國勇今天上午表示，吳茂昆根本沒去過中國這家公司，而是受邀去上海演講，羅智強貼出的照片是上海的照片，但被羅智強張冠李戴、移花接木，事後羅沒道歉、還說要讓吳一刀斃命，「黑白亂舞（台語，亂搞之意）！」

徐國勇說，何況羅智強出示的照片是在北京，怎能講吳茂昆去西安，這不是移花接木是什麼？

徐國勇並挺吳茂昆，稱讚他是非常傑出的科學家，獲諾貝爾獎提名，學術地位非常高，全世界許多知名大學都爭著延攬吳，當國際各大學爭搶時，吳茂昆卻選擇回台灣任教，吳茂昆並且是當年第一個挺太陽花學運的大學校長。

徐國勇說，吳茂昆回台任教後擔任花蓮東華大學校長，當時是馬政府執政，許多大學校長到立院備詢時，立委詢問，認為台灣是個主權獨立國家的校長請舉手，結果大學校長只有一人舉手，這個人就是吳茂昆！

有關吳茂昆曾遭質疑溢領獎助金，徐國勇則說，吳茂昆到東華大學擔任客座教授，一個月領補助5萬元，此外，當時東華學術審核委員會請他為頂尖科學家，一個月請可領25萬元補助，但扣掉原來講座教授的5萬元補助，最後只能領25萬元，但因東華的規定不明，導致對方多領5萬元，這部分追回就好。