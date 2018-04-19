蘇貞昌新北競選團隊 架構成型 靈魂人物都有了

蘇貞昌（右）新北市長競選團隊成型，總部主委傳由準總統府秘書長陳菊（左）擔任、總幹事傳由選對會召集人林錫耀（左後）擔任。

2018-04-19 07:28

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨即將在本月25日徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，據報導，競選團隊架構也快速組成，除了傳出競選總部主委由準總統府秘書長、高雄市長陳菊擔任，靈魂人物的競選總幹事則由選對會召集人林錫耀擔任，一度要挑戰新北市長的立委吳秉叡擔任執行總幹事。

當年北縣府團隊與子弟兵陸續歸隊

另外，協助蘇貞昌拚出北縣傲人政績的北縣府團隊與子弟兵都將陸續歸隊，定期研商選戰策略，據聞，競選新北團隊戰袍已經選定，等有適當時機時，團隊將著競選戰袍亮相。

陳菊擔任蘇貞昌競選總部主委一事，《聯合報》報導已獲陳菊點頭同意，另《新頭殼》進一步報導，林錫耀將擔任競選總幹事、立委吳秉叡擔任執行總幹事，競選團隊架構成型。

報導指出，林錫耀是民進黨選對會召集人，「宣告民進黨將新北市這一役，定位於2020總統大選的前哨戰，全力以赴，只能贏的決心」。

林錫耀不止是蘇貞昌擔任台北縣長時的副縣長，也是他升任行政院長時，被指定代理台北縣長，更是勸進蘇貞昌回鍋參選的關鍵人物；在2102、2016年都擔任蔡英文競選總統的執行總幹事。

蘇貞昌文宣，則再度由3女兒、即超越基金會執行長的蘇巧純負責。曾在2010為蘇貞昌參選台北市長時，設計文宣，2016年蔡英文總統競選總部設計及多媒體文宣，都出自她的巧思。