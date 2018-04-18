蔡總統宣布提供史瓦濟蘭100名學生全額獎學金

2018-04-18 20:43

〔特派記者蘇永耀／墨巴本報導〕正在史瓦濟蘭訪問的總統蔡英文在當地時間18日參訪史瓦濟蘭技術學院（Swaziland College of Technology, SCOT）。總統也宣布一項新援助計劃，將提供一百位全額獎學金給史國學子，並強化史國技職人才培育。

蔡總統以英文致詞表示，很高興第一次訪問非洲就是到史瓦濟蘭，而且是在雙50慶典這麼重要的時刻。今年，對台灣來說也是很特別的1年，這樣的夥伴關係，是像家人一樣緊密的關係。我們相信，這麼做能夠讓雙方一起更好。

蔡總統提及，恩史瓦帝三世國王（King Mswati III）所立下的目標，是要讓史瓦濟蘭在2022年發展成世界第一級國家水準，身為總統，她要讓大家知道，台灣會盡最大的努力來支持國王的這個目標，我政府將盡全力協助提升史瓦濟蘭人民的生活水準。

提到要讓史瓦濟蘭進步，蔡英文認為沒有比教育更加重要，她說，投資史瓦濟蘭的下一代，就是投資史瓦濟蘭。當一個國家有更多受教育的年輕人，將帶來創新及創意，有助於國家的經濟成長，並降低犯罪率、提升家庭生活及工作的水準。

蔡英文指出，在這樣的認知下，國合會從2011年就開始協助史瓦濟蘭的職業訓練，而在2015年則開始在史瓦濟蘭執行「技職教育與職業訓練提升計畫」。這個計畫的目標很單純，就是希望為史瓦濟蘭帶來更多、更好的職業訓練，以幫助到該國的經濟發展，目前，史瓦濟蘭技術學院是這個計畫主要的受益者，我們也認為該校是非常適合推動這個計畫的地方。

她說：「史瓦濟蘭技術學院是一所很棒的學校，我們希望能吸引到更多的學生來這裡學習，因此要她在這裡宣布一個新的計畫。我們會提供100個獎學金名額給史國經濟上需要支援的學生，讓他們在史瓦濟蘭技術學院完成3年的學業。」她希望在座的每一位，回去鼓勵身邊的朋友、鄰居來申請，總統也再一次強調，讓更多年輕的學子有機會學習並發揮所長，是史瓦濟蘭未來發展的關鍵。

總統說，這個獎學金計畫，「象徵著我們對史瓦濟蘭學院延續不斷的支持」，她認為，史瓦濟蘭是很年輕的國家，她相信，透過教育，他們將會具備能力決定自己的未來、更影響國家未來發展的方向，而在這前進的過程當中，他們會一直看見，來自台灣友誼的雙手，給予他們支持。