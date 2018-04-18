藍眼淚商標戰 連江縣長：感謝智財局還給馬祖公共財

馬祖藍眼淚被CNN譽為全球15個值得遊玩的景點，意外引爆商標註冊權大戰，最後連江縣政府以「馬祖藍眼淚」申請註冊商標獲勝，民間申請的4件藍眼淚註冊商標，都被智慧財產局撤銷。圖為遊客在馬祖大玩藍眼淚。（馬祖北竿舒漫活民宿提供）

2018-04-18 20:42

〔記者俞肇福／綜合報導〕「藍眼淚」被民眾搶先申請註冊商標，限制使用，還在網路上開價使用需付款10萬元，引發連江縣民怒吼！連江縣政府以縣府名義，去年提出6件「馬祖藍眼淚」申請案，並要求撤銷稍早申請獲准的「藍眼淚」商標；連江縣長劉增應說，「馬祖藍眼淚」註冊商標於2017年11月16日獲准，感謝智慧財產局將民間的藍眼淚商標以易於混淆，於今年3月28日發函撤銷，還給馬祖全民公共財。

連江縣政府行政處副處長劉志淵說，民間申請的4件藍眼淚商標，分別針對啤酒類、烈酒類、冰棒與調飲類、玻璃器皿類，向智慧財產局申請註冊商標；智財局當初核准商標註冊的時間，從最早的2014年7月，到2017年7月，每件專用期限從註冊公告起，為期10年。

劉志淵說，連江縣政府「馬祖藍眼淚」6件註冊商標涵蓋出版、戲劇、旅遊、活動、觀光、商品等，都列為商標權保護範圍，請民眾使用「馬祖藍眼淚」相關字樣前，最好先詢問縣府，以免觸犯相關法令；連江縣政府「馬祖藍眼淚」6件商標公告註冊日為2017年11月16日，專用權到期日為2027年11月15日。