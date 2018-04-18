回嗆侯友宜評「天燈」 蘇貞昌陣營：凸顯對市政外行

平溪天燈年年吸引可觀人潮，如今的盛況到底是誰的功勞？卻提前成為下屆新北市長選戰的話題。（資料照，記者林欣漢攝）

2018-04-18 17:51

〔記者楊淳卉、賴筱桐／台北報導〕國民黨新北市長提名人侯友宜今指出，平溪天燈雖由民進黨新北市長參選人蘇貞昌發起，但並未讓平溪走向十大觀光景點，也沒有帶動當地產業。對此，蘇貞昌競選幕僚表示，侯友宜的說法，恐怕會讓市民更加看出他對新北市歷史發展脈絡陌生，以及市政掌握的外行。

蘇貞昌競選幕僚表示，平溪天燈過去由平溪鄉公所舉辦的小活動，而蘇貞昌擔任台北縣長後，即由縣府主辦「平溪天燈節」，打響名號，1999年跨越2000年時，特別為921震災辦理天燈祈福活動，還有全球63個國家74個電視媒體同步連線轉播，16億人口觀看，不僅讓平溪天燈躍上國際舞台，也讓台灣被全世界看到。

幕僚表示，平溪天燈能成為外國遊客喜愛的景點，是植基於以往長年的經營，因為平溪天燈節自2001年起，已經連續十餘年列名交通部觀光局向國際宣傳的「台灣12大節慶之一」。同（2001）年起「平溪天燈節」更連同首辦的「貢寮海洋音樂祭」一齊被列入「台北縣文化曆」，擴大宣傳台北縣的一鄉一特色，成功塑造「南蜂炮、北天燈」、「南墾丁、北貢寮」的美名，帶動瑞芳、平溪、貢寮周圍的觀光，蘇貞昌縣長的治理下，人口不到6000人的平溪鄉，遊客不斷，地方商家都很高興。

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