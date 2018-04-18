應邀來台審查反貪腐報告 他曾起訴祕魯前總統藤森

2018-04-18 20:10

〔記者謝君臨／台北報導〕法務部廉政署日前公布「聯合國反貪腐公約首次國家報告」，回應《聯合國反貪腐公約》的法制面或制度面要求，法務部長邱太三今天（18日）表示，今年8月將邀請國際透明組織前任主席烏嗄茲（José Ugaz）等5名國際反貪專家，來台審查反貪腐報告，並提供建議。

廉政署指出，本次審查會議主席由國際透明組織前任主席烏嗄茲擔任，他曾5度被任命為祕魯特別檢察官，起訴前祕魯總統藤森（Alberto Fujimori），國際影響力不容小覷，來台審查具有指標性意義。

其餘4名專家則為韓國京畿道教育廳督察長金巨性（GEO-Sung Kim）、防制洗錢金融行動工作組織（FATF）前執行長麥迪文（Rick Mcdonell）、新加坡國立大學政治學退休教授柯受田（Jon S.T. Quah），以及澳洲反貪腐國際犯罪政策及司法部門參與處高級政策顧問里奇（Peter Ritchie）。

廉政署說，麥迪文和里奇是洗錢防制專家，麥迪文近期更持續協助我國進行國家洗錢及資恐風險評估，柯受田是東南亞相當知名的反貪腐研究權威，著作《亞洲遏制腐敗：六國比較研究》備受相關領域學者推崇，金巨性則是國際透明組織韓國分會前任主席，曾數次訪台進行反貪腐交流。

廉政署說，審查會議訂於8月21日至24日，在公務人力發展學院福華文教會館前瞻廳及法務部舉行，由專家審查反貪腐洗錢防制、有效追繳不法資產、滅絕貪污犯罪動機、反貪腐體制等等，並提出建言。

邱太三也宣布，廉政署已邀請多明尼加、尼加拉瓜、貝里斯、宏都拉斯、瓜地馬拉等5個邦交國官員，本月25日來台參加邦交國廉政研討會，交流揭弊者保護法、利益衝突與迴避等廉政議題。