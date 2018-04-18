反同婚公投通過初審 尤美女：恐淪為濫用權利

2018-04-18 16:21

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對中選會昨通過下福盟、幸福盟等組織提出的反同婚公投案，長期支持同婚運動的民進黨立委尤美女受訪時表示，公投是要讓社會在理性基礎上公開對話，但若人民欠缺人權觀念、不具備足夠公民素養下進行公投，將會是「大災難」，呼籲民眾行使公投權利時，不該以錯誤資訊傷害他人，否則等於是「濫用權利」。

中選會昨晚間宣布，包含前總統馬英九在內的4項公投案經審議合於規定，公投案通過初審後，可進入連署階段。

其中，下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩提出的「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」、「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？」和幸福盟公民行動總召游信義所提的「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」遭挺同團體批評，違反大法官釋憲決議。

民進黨立委尤美女表示，大法官已針對基本人權的部分作出解釋，現今通過的公投案卻意圖將婚姻限縮於民法，已經違反大法官釋憲的解釋；尤美女說，公投法降低連署門檻，是希望社會討論建立在公開透明且正確的資訊上，若有民眾利用錯誤資訊，藉機抹黑、甚至妖魔化同志社群，造成社會對立，恐怕會淪為濫用權利。

現今公投法在去年底修正通過，降低包含連署、成案在內的門檻，並廢除「公投審議委員會」，將全國性公投委由中選會擔任主管機關審議。

此次反同婚公投案通過後，民進黨立委段宜康即在臉書貼文表示，「這是降低公投門檻後的必然結果」，中選會淪為形式審查；段宜康說，當前只有趕在年底投票前完成同婚立法的修法，才是執政者最後的補過機會。

尤美女則認為，原先期待中選會能扮演把關角色，協助審議民眾提出的公投案，但目前既然已經放寬公投門檻，只能呼籲民眾在表達自身言論的同時，不該藉行使公投權利的同時，以錯誤訊息傷害他人，否則就是濫用權利。