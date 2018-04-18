我漁船頻遭印尼登檢 外交部召見印尼代表抗議

2018-04-18 16:17

〔記者呂伊萱／台北報導〕印尼政府今年已登檢或要求我漁船入港檢查已多達7次，外交部今天召見印尼代表羅伯特（Representative Mr. Robert James Bintaryo），對於似有執法過當一事表達嚴正抗議；羅伯特表示，將立即呈報給印尼政府。

我國漁船近來多次遭印尼海警與巡檢船攔截檢查，東港籍「大鮪13號」日前更被要求入港檢查，釋放後又再被攔檢。外交部今天上午為我漁船頻遭印尼政府攔截一事，由亞太司司長陳文儀召見駐台北印尼經濟貿易代表處（IETO）代表羅伯特，表達我政府嚴正關切，指出「似有執法過當」。

外交部亞東太平洋司司長陳文儀本（107）年4月18日上午召見駐台北印尼經濟貿易代表處（IETO）代表羅伯特（Representative Mr. Robert James Bintaryo），就印尼政府本年迄今已經7度對我國籍漁船實施登檢（或要求入港檢查），且似有執法過當情事等表達嚴正抗議。

知情外交人士指出，印尼政府這兩年雷厲風行打擊跨國運毒案件，但印尼海域廣大，在沿海地區相對較能發揮執法能量，也就是此次「大鮪13號」遭登檢的麻六甲海峽海域。印尼政府為了查緝跨國運毒，也與菲律賓、馬來西亞和新加坡建立聯合巡弋機制，互相聯繫查緝。

外交部今天下午發布新聞稿指出，雖能理解印尼政府加強海上巡邏打擊毒品走私的政策，但依據「聯合國海洋法公約」有關領海「無害通過」及用於國際航行海峽「過境通行」相關規定，在未有確切事證證明我漁船涉及不法前，妨礙通行、甚至草率對我船實施登檢扣留，「已違反國際慣例」，也嚴重干擾國際航行自由。

外交部向印尼政府說明，此類過度執法已造成我漁民的恐懼與反彈，外交部先前已多次向印尼政府反映，並要求印方儘速向我方提出相關說明。羅伯特也允諾將立即呈報回印尼政府。

外交部並再次向印尼強調，打擊跨國毒品為國際社會共識，但保護漁民權益也是台灣印尼雙邊重要議題，建議印尼政府參考我與日本、菲律賓等國簽署漁業協定經驗，研議與我建立雙邊海域執法對話機制，避免類似爭端一再發生。

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