美前第一夫人辭世 蔡總統哀悼：心與布希家庭同在

芭芭拉是美國目前唯一一名見證丈夫和兒子先後當上總統的女性，也是丈夫和兒子先後當選總統的兩位女性之一。（路透）

2018-04-18 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統老布希（George H. W. Bush）的妻子芭芭拉（Barbara Bush）17日逝世，享耆壽92歲，目前人在非洲友邦史瓦濟蘭的總統蔡英文聞訊後，也在推特表達哀悼之意。

蔡總統在推特上表示，芭芭拉曾在1993年隨老布希訪問台灣，並表達對台灣的支持，芭芭拉．布希啟發了所有促進家庭價值與識字能力的人，「我們的心與布希家庭同在」。

芭芭拉曾在丈夫老布希就任美國第41任總統的1989年至1993年期間，擔任美國第一夫人。她的兒子小布希（George W. Bush）後來又在2000年的美國大選取得勝利，擔任美國第43任總統，就任期間為2001年至2009年。

芭芭拉是美國目前唯一一名見證丈夫和兒子先後當上總統的女性，也是丈夫和兒子先後當選總統的兩位女性之一，另一位則為在1797年至1801年間，接替華盛頓成為美國第2任總統亞當斯（John Adams）的妻子艾碧該（Abigail Adams），其在1808年逝世，兒子約翰·昆西（John Quincy Adams）在1825年至1829年擔任美國第7任總統。