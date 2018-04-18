為何執政初期開這麼多戰場？ 蔡英文霸氣這樣說

2018-04-18 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文就任後同步推出年金改革、司法改革、轉型正義與勞基法修正案等多項改革措施，由於這些議題影響層次較高，受影響的民眾也較多，難免會出現質疑聲浪或抗議的行動。對此，蔡英文霸氣的說，會在執政初期開這麼多戰場，就是因為若沒在當選時選困難、需要時間的事情來做，就怕以後沒有充足的能量去完成。

蔡英文接受《鏡週刊》專訪時表示，很多人會好奇，為何她在一當選就要選擇最困難的事情來做，她舉兩個例子指出，在1990年代，前總統李登輝曾想要進行司改，雖然當時會議有很多具體結論，但會議舉行完之後，政黨就輪替了；就算換民進黨執政也無法執行司改會議結論，因為當時國會最大黨還是國民黨。

另外在2014年，國民黨勉強提出一個年改的方案，但因為是執政後期沒有能量、也沒有決心，自然而然沒有成功。上述這2個例子，也就是為何蔡英文會選擇在執政初期、政治能量最高時，來執行最困難的事。

蔡英文說，年金、司法等改革都有急迫性，因此她必須在執政初期就去做這些事，也常有很多人問她「一定要開這麼多戰場嗎？」她也常問自己「可以不做嗎？」但自己的答案總是「一定要做」，因為得到這麼多民眾的信任與這麼大的付託，「給你執政，給你國會多數」，當然要盡力去完成最困難的事情。