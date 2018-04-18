來台學醫返鄉服務 史國實習醫生：感謝台灣的友善

2018-04-18 15:52

〔特派記者蘇永耀／墨巴本報導〕台灣與史瓦濟蘭建交50年，合作計劃也深入至醫院體系。一位曾來台灣義守大學受完整醫學訓練的史瓦濟蘭實習醫生酷馬龍受訪說，感謝台灣友善的歡迎。

台灣透過義守大學開設醫學學位的國際課程，主要幫助邦交國培訓醫學人才，其中史瓦濟蘭為主要合作對象，至今已有60位，其中10位包括酷馬龍已返回史國，另有50位正在台灣受訓中。

給自己取中文名字的酷馬龍，其實是笑臉迎人，他是2014年8月到2017年6月於台灣義守大學完成醫學訓練，於義守大學取得醫學學士學位的國際學程學生。

目前在史國最大公立史京醫院擔任實習醫生的酷馬龍說，到台灣學習醫學之前，他在史國擔任公共衛生官員，期間也意識到國內醫師短缺的狀況，因而決定申請台灣國合會獎學金計劃，到義守大學接受醫學訓練，能夠為國內老少民眾提供醫療保健一直是他學習醫學的最大動力。

酷馬龍說，台灣是一個非常美的國家，有多元族群及豐富的文化背景。自己利用空閒時間旅行和探索這個美麗的國家。除了高雄，也造訪花蓮、屏東、台北，旅途中見到各式各樣的人，都給予他友善的歡迎。

為改善醫療品質，史國政府正推動史京醫院重建計劃，台灣政府除長期派駐醫療團，也參與相關重建工程。正訪問史瓦濟蘭的蔡英文總統等一行也前來觀看工程進度，並承諾會繼續延續合作計劃。