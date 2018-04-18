民進黨近8成議員參選人 主張自推北市長人選

蔡英文日前接受電視專訪時表示，台北市長提名問題若處理不好，可能會造成黨內分裂，黨部還要再與議員參選人以及里長和基層交換意見後才會決定。（資料照）

2018-04-18 14:33

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨到底要不要在台北市長自推市長人選？似乎讓黨中央陷入兩難；但根據《財訊》雙週刊調查發現，剛通過初選的27位準議員提名人，卻有高達21位要求黨中央應自推候選人。

《財訊》報導指出，蔡英文日前接受電視專訪時表示，台北市長提名問題若處理不好，可能會造成黨內分裂，黨部還要再與議員參選人以及里長和基層交換意見後才會決定。她還特別強調，不能小看民進黨基層，他們很有看法。民進黨台北市議員黨內初選全部結束後，《財訊》向通過初選的27位議員參選人進行調查，結果27位參選人中，有高達21人表示民進黨應自推人選，比率逾7成7，有5位參選人未表達明確立場，只有1位表示傾向和柯文哲合作。

在21位表態民進黨應自推人選的議員參選人中，4位有附帶條件，亦即應該推出可能會勝選的人。有超過半數的17位議員參選人，表達無論如何都該自推人選的立場，理由都是基層反柯聲音強烈，而且要求民進黨自推人選，否則他們不投市長選票、連議員選票也不投了。

議員張茂楠指出，多數人都覺得該提名黨內人選，這關乎黨的核心價值，自己提名才能凝聚支持者的共識；至於自推人選是否會讓國民黨漁翁得利的問題，應該先不用管，認真拚下去再說。

議員王孝維反問，現在這個狀況，和柯還有合作的空間嗎？他認為已經到了臨界點，基層對柯在台灣主體性的論述很不諒解，既然大家理念不同，就該分道揚鑣。

同樣主張自推人選的議員李慶鋒指出，自推人選不是要和柯分裂，而是要建立健康的政黨政治，柯一直是無黨籍，卻要一直回答民進黨籍總統的考卷，滿辛苦的；如果柯覺得自己的想法和施政方向很站得住腳，他建議柯自己組黨，這樣就可以高舉自己的價值主張，民進黨也可回到自己的價值主張，雙方透過選舉做競合。

有趣的是，這次調查，言談裡表露不排斥與柯文哲合作的議員參選人，大都不願具名表示挺柯，僅以中立或尊重黨中央帶過。一位不具名的議員說，只要他和柯同台，服務處就會接到上百通責罵的電話；基層反柯的人是很多，但到底占多少比率？沒有人能回答這個問題，因為通常極端的聲音比較大。

唯一具名表達傾向與柯合作的議員洪健益指出，他不反柯，但黨中央應給明確的方向，因為這對議員的選情影響非常大，現在還沒有答案，讓議員們無所適從。被問到他個人態度時，洪健益說，換個角度講，柯不好嗎？其實大家也講不出個所以然，他不反柯，但如果黨中央要提名自己人選，他也會盡全力與基層溝通。

議員簡舒培也表示，民進黨中央對台北市的選情一直很沒信心，都講失敗主義的話，怕會選成第三名，但因為沒有信心，就要一直跟別人合作下去嗎？民進黨在立法院都有過半數席次了，為何還這麼沒信心？再怎麼樣，都應該努力經營台北市，不能沒有氣魄。