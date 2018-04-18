拜會北市民進黨團 呂秀蓮：若當選市長只做一屆

2018-04-18 13:46

〔記者蕭婷方／台北報導〕已表態參選台北市長的前副總統呂秀蓮，今中午拜會北市議會民進黨團，現場共14名議員與會。呂秀蓮表示，「若當選台北市長將只做4年，等優秀的人接棒；此外，立委姚文智號召「422柯黑大遊行」，邀民進黨員於4月22日走上街頭，呂也表示，姚文智也有邀請她，她也會共襄盛舉，一同走上街頭。

年底台北市長大選，民進黨是否與台北市長柯文哲再度攜手合作狀況未明，目前民進黨內有前副總統呂秀蓮、立委姚文智表態希望爭取黨內提名。

呂在會中先是表示，北市目前選情最為詭異，她與姚文智兩人雖然都有意角逐黨內提名，兩人都很客氣，不像國民黨為市長初選吵得很兇，「姚文智昨天還堅持到我的辦公室，邀請我參加本週的柯黑遊行，我也會參加」。

呂也感嘆，北市人口女性人口與老人多，可說是「女人城」、「老人城」，北市的女人大多也都非常長壽，截至目前為止北市有個傑出的女議長，但還沒有女市長，她認為她還可以憑自身的經驗貢獻，「給我4年，我保證只做4年，希望有更優秀的人可以接棒下去」，參選心願其實很簡單。

面對媒體提問，若民進黨自推人選，選輸了候選人要負責任。呂秀蓮認為，負責是必然的，參選本來就要對選民、對黨、對社會負責，也許選舉過後大家會有檢討的空間；呂更說，「作為一個執政黨沒有理由在首都不推自己的人選，」她一向主張黨外時代是開放的，讓要選的人自己負責任，讓他自己在外面跑直到自願停下來，黨也不需要負責任，「開放選舉也是一種選擇」。

至於黨內持續未推人選應戰，基層認為無「母雞」可拉抬選情。呂秀蓮則打趣說，「在場每位議員都是母雞啦」。