有特定白手套收黑錢？ 國姓鄉長澄清：有證據就告我

國姓鄉長丘埔生今召開記者會澄清絕無白手套一事，也對鄉親發表公開信，歡迎對他全力監督。（記者佟振國攝）

2018-04-18 13:32

〔記者佟振國／國姓報導〕南投縣國姓鄉長丘埔生今大動作召開記者會，表示近來鄉內謠傳有特定人士是他的工程白手套，澄清就任鄉長以來，公所各項工程、採購案，均依採購法規定辦理，全力遏止圍標，他與公所團隊均無人因案遭起訴、判刑，歡迎鄉親全力監督，若有具體事證提出檢舉，經有罪判刑確定，個人再提供20萬元檢舉獎金。

爭取連任的丘埔生表示，據了解，「鄉內有特定人士是鄉長白手套，幫忙收黑錢」的謠言，在鄉內流傳約1個多月，多半利用社區小型聚會活動散播，已嚴重影響他及公所團隊聲譽，決定提出反擊，選舉要比建設、誠實，而不是比誰會造謠。

丘埔生指出，4年前參選即特別強調若當選，公所的工程、採購案均依採購法公開上網招標，遏止圍標等不法情事，4年來個人與公所團隊無人因案遭起訴、判刑，若有白手套，何需公開上網及遏止圍標？如果他做不正，豈敢阻擋砂石車走平面道路。

今天丘埔生也印製7000多份對鄉親公開信，送至全鄉各家戶，呼籲鄉親可以對鄉長與公所團隊全力監督，提供南投地檢署、南投調查站及廉政署的檢舉專線，若提出具體事證檢舉不法，經有罪判決確定，他再加發檢舉獎金20萬元。

丘埔生強調，為了端正選風，民眾有聽到類似的謠言，務必保存證據，提供相關單位向上追查謠言來源，釐清事實真相。