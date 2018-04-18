何時設置國家人權委員會？監察院：只欠東風

監察院秘書長傅孟融受訪時指出，國家人權委員會的設置沒有時間表，相關準備目前「只欠東風」。（資料照）

2018-04-18 13:20

〔記者彭琬馨／台北報導〕監察院秘書長傅孟融今受訪時指出，人權本來就是監察院的重要工作，已經向總統府建議國家人權委員會最適合設置在監察院，相關規範、人員配置也都有研究；傅孟融說，因總統府還未有確定方案，國家人權委員會的設置沒有時間表，相關準備目前「只欠東風」。

為提升台灣人權，民間團體長期催生國家人權委員會，去年訪台的亞太地區國際人權組織專家學者，也曾建議政府，在台灣五權憲法架構下，將國家及人權機構設在監察院是最適合的安排，不過委員會應設在何處，主管機關總統府人權諮詢委員會至今未有定奪。

傅孟融今出席立法院司法法制委員會報告監察院本會期立法進度時表示，未來若總統府決定在監察院設置國家人權委員會，相關條文已有通盤檢討，將適時提出應對方案及修正草案。

民進黨立委鍾孔炤詢問，監察院對於國家人權委員會的設立有無共識？傅孟融說，監察院對國家人權委員會設置在監院的相關草案，都已經送到總統府人權諮詢委員會，監院內部也有共識，但最終「仍須總統府拍板」。

傅孟融表示，國家人權委員會設在監察院要修哪個法、哪些規定，以及相關人員配置，監院都有研究過，但還是需要總統府確立原則後才能實行。