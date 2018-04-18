爭取加入CPTPP 立院初審通過專利權配套修法

2018-04-18 13:25

〔記者曾韋禎／台北報導〕為爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進展協定），立法院經濟委員會今審查通過多項專利權配套修法，包括侵權的主觀要件只須「故意或過失」，無須「明知」，仿冒標籤、包裝等行為亦將科以刑責。

立法院經委會今審查通過「商標法部分條文修正草案」、「專利法第61條之1修草案、「著作權法部分條文修正草案」。

依現行「商標法」規定，行為人必須「明知」才構成侵權的主觀條件。為符於CPTPP標準，草案改為民事侵權責任以「故意或過失」為究責條件，刑事處罰則以「故意」為要件，取消「明知」這個條件。

對於不肖業者仿冒標籤或包裝販售圖利，過去只有民事責任，無法科以刑責。草案也規定，相關侵權行為可處1年以下有期徒刑。

而已於去年底三讀通過的「藥事法修正案」，給予新藥專利權人訴訟期。為避免學名藥廠涉及侵權之爭議，草案也給予學名藥廠，在新藥專利權人為逾期限提起侵權訴訟時，亦能提出確認之訴。

最後，鑒於現在的盜版形式也不限於拷貝光碟，草案盜版光碟的相關文字，只要是涉嫌侵權之樣態，不管是光碟、USB、行動硬碟、上網傳輸，統統都納入規範。

民進黨立委鄭運鵬盼能將侵權全改為非告訴乃論。不過經濟部智慧財產局長洪淑敏表示，這樣會讓涉案情節輕微的學生、主婦都無法和解，建議應有一定門檻。具律師資格的民進黨立委莊瑞雄表示，雖然是微罪，專利權人還是可以追究到底，不必要改為非告訴乃論。