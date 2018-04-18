彰縣長、市長互挺 邱建富拚黨部主委：年底勝選密碼是4+1

2018-04-18 12:17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕團結力量大！彰化縣長魏明谷今天親自陪同彰化市長邱建富登記參選民進黨彰化縣黨部主委；邱建富強調，年底大選要扛起輔選重責大任，讓縣長順利連任！

魏明谷表示，邱建富的能力與表現都受到肯定，也支持他扛起年底選舉的重責大任，也能為2020年總統選舉打下良好基礎，讓民進黨能夠在彰化縣繼續執政。

邱建富表示，「樓厝建一半，師傅不能換」，魏明谷當縣長政通人和，就要讓魏明谷繼續當選縣長，他當選黨部主委後，就要整合派系，團結一致，打贏年底大選，未來則是培養人才，讓民進黨在彰化縣能夠承先啟後，薪火相傳。

邱建富強調，打贏年底大選的勝選密碼就是要發揮「4+1」功效，因為年底選戰是5合1，也就是地方民代通通都要投入選戰，只有中央級的立委不必參與選戰，而彰化縣綠營現有有3位立委分別是黃秀芳、陳素月與洪宗熠，加上鹿港鎮長黃振彥即將任滿，有意投入鹿港、和美區的立委選戰，加上他也即將彰化市長任滿，這樣就是「4+1」全力輔選，共同打贏年底選戰。

民進黨彰化縣黨部執行長黃耀成表示，縣黨部主委改選，登記日期到本月20日，投票日為5月27日，目前只有邱建富登記，不論幾人登記參主委，都要進行黨員投票直選，投票日也將選出民進黨縣代表與全國黨代表。

相關影音