台人被拘留澳洲耶誕島 外交部探視「生活還算滿意」

2018-04-18 12:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣公民吳澤濬因在澳洲涉嫌勒索及傷害，被澳洲警方拘留在耶誕島（Christmas Island）移民拘留中心，當事人家屬日前要求外交部提供積極協助。外交部今天表示，我駐處人員已於當地時間16日成功探視當事人，吳君在該中心對於耶誕島設施「還算滿意」，能夠自行使用網路對外通訊、亦有圖書館、健身房等設施。

吳澤濬於2011年前往澳洲打工、2013年申請到學校就讀，但因涉嫌恐嚇案件，去年遭澳警羈押，後移送到惡名昭彰且距離澳洲本島遙遠的耶誕島移民拘留中心收容至今。吳澤濬家屬日前與律師、立委召開記者會，要求我國外交部提供積極協助。

外交部今天進一步說明，我駐布里斯本辦事處人員於4月13日下午搭機前往澳洲西岸伯斯市，隔日上午轉機前往位於印尼爪哇島南方的耶誕島探視吳君。

知情人士說，澳方對我駐外人員前往探視一事相當看重與禮遇，事前即同意探視時間長達3小時，我駐外人員於當地時間4月16日下午2時至5時探視吳君，表達關懷之意；而吳君也向駐外人員表示該中心相關設備完善，除可使用網路設備對外聯繫外，也有圖書館、健身房等設施，中心並安排烹飪及音樂欣賞課程，生活適應良好，「還算滿意」。

外交部並說，我駐處將持續與吳君家屬及澳洲相關警政單位保持聯繫，並在尊重澳洲相關法律的前提下，視吳君需要，提供必要協助。