中國殲-10C讓我空優消失？ 專家曝：台灣F-16V有2優勢

軍事專家吳明杰指出，F-16V型性能可贏中共「殲-10C」戰機。圖為國軍現役F-16戰機。（資料照）

2018-04-18 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕台灣、中國近日分別展開實彈演習，兩岸軍事關係略為緊張，中國空軍16日宣佈新型戰機殲-10C正式上線服役，讓人擔心台灣F-16戰機的「空中優勢」是否逐漸消失？對此，軍事專家吳明杰表示，我國F-16V型戰機匿蹤能力的提升、未來可增加響尾蛇飛彈，有這2大優勢，F-16的性能就不會輸共軍的殲-10C！

吳明杰在三立節目《鄭‧知道了》中表示，如果台灣空軍F-16戰機未提升到V型，而是停留在AB型，那共軍的殲-10C戰機確實會比F-16強，但目前空軍F-16、F-16V型的性能都在提升，所以他認為「台灣的空中優勢不會喪失」。

吳明杰透露，未來F-16V型換裝了最新的AN/APG-83型主動相位陣列雷達（AESA），其探測距離遠比現在的還要遠很多，「能在更早的時間發現敵機」，更重要的一點是F-16V型有匿蹤的塗料，可使匿蹤能力提升30%，這就是我們能贏殲-10C的優勢。

吳明杰指出，美軍F-16CD型是空對空作戰，我空軍則是對空、對海、對地都要，可以說是全方位的。吳明杰說，而且未來F-16V型還會增配AIM-9X響尾蛇飛彈，「這個飛彈是最強的、也是老共沒有的」。因此若真要比較，吳明杰認為，我F-16V性能上是完全不輸中共的殲-10C，空中優勢根本是綽綽有餘的。