高思博質疑競選經費 黃偉哲反勸他走正道

2018-04-18 11:48

〔記者林良昇／台北報導〕有意角逐國民黨台南市長提名的前政務委員高思博今早至立院召開記者會，批評已獲民進黨提名參選台南市長的立委黃偉哲國會問政指標降低、未公布初選競選經費等，黃偉哲回應表示，高提出的國會評鑑指標視球員兼裁判，初選經費公布近期就會公布，已經超乎標準，高自己在黨內初選民調還未領先所以很急，奉勸他走正道，不要淪為口水戰。

高思博今早針對黃偉哲到立法院召開記者會，高思博表示，黃偉哲宣稱自己是問政第一的優秀立委，稱自己在國會評鑑時14次第1名，但跟其他幾位參加民進黨台南市長黨內初選的立委相比，表現最好的是陳亭妃、葉宜津，王定宇也有幾項領先黃偉哲。

高思博說，根據全文提案、部分條文提案、全文通過、部分條文通過、委員會質詢、跨委員會質詢等指標，黃偉哲在各項指標都落後，卻說自己是優秀立委，外界可能會因為資訊不足誤解。

高思博也指出，他在35天前請黃偉哲公布初選競選經費，黃也承諾，但至今卻還沒拿出資料，只有最新的監察院財產申報上看到黃偉哲有1700萬元的選舉負債，但這並不算是公布，黃應提出交代或解釋。

對於高思博提出的質疑，黃偉哲受訪表示，他歡迎任何人的指教，也會努力更加精進，但高提出的評鑑指標很差，是用其父親高育仁的二十一世紀基金會贊助的「口袋國會」的評鑑，是球員兼裁判，指標沒有納入預算審查，並不合格，先射箭再畫靶，不客觀也不公平。

黃偉哲指出，依政治獻金法規定，競選經費只規定大選經費在投完票後3個月要公布，他們是在台南市長黨內初選結束一個月左右公布，已經是超乎標準，資金來源都敢公布了，花多少錢怎麼可能不敢公布？相關經費結清後，他們近期就會公布。

黃偉哲也說，高思博在國民黨初選民調還沒有領先，「所以他很急」，但可能太急了，對高的形象不是很好，黃奉勸高，不需要拉他來做初選助選員，要多在正面政策上努力，走正道，不要淪為口水戰，才能獲得肯定。

此外，對於國民黨台南市長提名時程，高思博指出，國民黨在台南需要泛藍整合，泛藍未整合不能開啟主要程序；他主張時間緊迫，協商能一階段解決最好，如果無黨籍人士要加入程序，可以很快進行，但若有不同意見，就會拖延一段時間。

高思博說，地方黨部有準備書面，確保參加程序的人可以遵守相關權利義務，但他還沒看到書面，黨部應會先去找無黨籍人士，看他接不接受這作法，關鍵點還是在泛藍的整合。