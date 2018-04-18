唐鳳：各部會逾千管控計畫 月底全上網公開討論！

2018-04-18 11:34

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院數位政務委員唐鳳上任後積極推動開放政府，她今天上午舉行「開放政府連絡人協作會議1週年」記者會時指出，以協作會議做為開政政府一開始的途徑，最終目標是社會互信，在過去一年的過程，建立政府與民眾的互信已初具成果，她並宣布，4月30日起，各部會管控的1000多項計畫，將全部在國發會公共政策網路參與平台首度全部上網公開討論。

唐鳳表示，目前只有行政院控管的計畫81項公開上網討論，從月底開始將會做新的改變，把各部會管控的計畫都上網揭露，並且成為大家可討論的標的。

據悉，開放政府議題協作會議是一個定期會議平台，行政院原則上每月舉行2次，於週五召開，協作議題的選擇方式，主要是考量特定議題有利害關係複雜、多方意見分歧、公眾參與熱烈等情形，而有跨部會協作需要。議題來源包含國發會公共政策網路參與平台民眾的提案，也可以由各部會提出。

行政院按月召開「開放政府聯絡人工作推動會議」，在該會議討論並擇定當月協作議題。協作會議希望在行政院各部會與關注特定議題的利害關係人間，建立一個溝通與協作的機制，且透過專案顧問導引，從操作中落實開放政府的思維，熟悉政策設計的理念，演練設計工具的流程。

唐鳳表示，過去1年召開過30場協作會議，每1場都全程紀錄，對於相關提案的各種利害關係人都儘可能讓他們到場參與討論。