足球好手潘文傑職涯被誤？立委控足協公告搞烏龍

足球國手潘文傑。（資料照）

2018-04-18 11:36

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委劉世芳、許智傑指出，因足球協會片面曲解法規，導致符合服12天補充兵役資格的足球好手潘文傑，因誤判錯過申請時間而失效，改服一年的替代役，影響其運動職涯。體育署代表回應，將行文提醒足協修改公告，也呼籲役男有疑問，應直接與體育署接洽。

劉世芳指出，國家代表隊補充兵制度，是要讓國手有更多彈性生涯規劃的空間，只要選手參與過指定賽事，即可申請服12天補充兵役，但足協卻沒照規定，片面曲解法規，於官網公告宣稱非職業選手不能申請補充兵資格。

劉世芳說，潘文傑因足協於官網私設「必須與國外球隊簽約」之條款，誤認自己不具服補充兵役的資格，轉申請役期為一年的體育替代役，錯過申請時間，但潘文傑曾參加過2015年光州世大運，符合資格，卻因此權益受損。

許智傑質疑足協故意如此，是否是意圖要控制選手？應出面說明，修法就是要讓參加過指定賽事的選手可選服補充兵役，以延續運動生涯，修法後有許多選手申請補充兵，其中最少的就是足球項目，就是因為足協錯誤的公告。

潘文傑說，他們選手都很信任足協，本來以為規定要有職業隊才可以申請補充兵役，但在立委告知下，才發現他其實具有資格，希望立委、體育署能協助他，讓他繼續他的足球規劃及發展。

體育署競技運動組副組長藍坤田回應，選手服補充兵役，列管期間為5年，期間要配合國家徵召出賽，若國外有更好環境可培養選手，符合資格者就可解除列管，而替代役只能在國內服役，會有此狀況，可能是協會對規定不熟悉。

藍坤田說，體育署都有將相關資訊與表格公布在網站上，協會對這一區塊規定可能較陌生而有誤解，因審核資格的是體育署，若役男有疑問，應直接與體育署接洽，體育署也會行文提醒足協修改公告，避免誤解。