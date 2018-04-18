受陳鴻斌拖累！ 33法院院長埋首勤做性平筆記

各級法院院長齊聚，乖乖當性平課程學員。（記者吳政峰攝）

2018-04-18 11:19

〔記者吳政峰／台北報導〕台北高等行政法院法官陳鴻斌涉騷擾助理，職務法庭上月再審改判罰薪1年，不用免職，引發社會質疑法官缺乏性別平等意識，有鑑於此，司法院決議日後每位法官每年應上3小時性平課程，且院長許宗力上月28日當首場學員，今（18）日為第二場課，除了金門高分院及台東地院院長請假，全國其餘33個審判機關首長均親自參與，場面浩大！

院長們對此課程多抱持正向態度，樂於接收新知識，坐在台下勤做筆記，與平時的位高權重的形象落差不小。

今日早上獲邀上課的講師是交大科技法律學院特聘教授林志潔，她是許宗力的得意門生，曾任婦女新知與白玫瑰協會法律顧問，專長為女性主義法學、刑法、金融法規。

林志潔坦言比上金融專法課程還困難，畢竟性平內涵不僅是肢體，還包括口頭甚至觀念，非常抽象，要在兩小時內深入淺出，又要避免像在宣傳新生活運動，是個「大挑戰」！

許宗力致詞承認，司法體系消除性別歧視的努力還不夠，受到傳統守舊文化羈絆，「應然」與「實然」間存在巨幅落差，仔細觀察，不難發現性別刻板印象、制度設計、資源分配往往支撐不對等權力關係，受壓迫者選擇有限，難以決定自身命運，甚至難以免於性別暴力的傷害，架空憲法保障人權的目的。

許宗力向各院長宣示他的基本價值是「有憲法意識、人權意識的司法」，指司法權作為憲法守護者，就是要弭平社會既存的不正義，因此認為每件司法審判涉及的個案判斷，均應保障憲法基本權。

許宗力向法官喊話，盼法官抱持「憲法取向的法律解釋」義務，亦即，在面對具高度抽象性、開放性的法律規範時，應將憲法精神貫注到法律解釋適用，以性別平等為例，是我國憲法第7條及增修條文的價值，法官職司審判時自然有義務理解此內涵，破除社會中不平等權力關係。

對於部分法官不認同強制上性平課，許宗力認為，法官為了履行憲法課予的人權保障義務，必須時時學習自由、平等、人權等憲政價值的最新發展，接受新觀念刺激，才有足夠知識「武裝」，回應社會變革。

許宗力強調，性平議題除了男女，還應廣納性傾向、性別認同上的少數族群，這些人在司法體系上蒙受的不平等，司法人員亦應重視；另身心障礙者、原住民、新移民的議題，司法人員則需注重多元文化肯認，避免他們的生活方式受到司法踐踏。

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司法院底下35個審判機關，共有33位首長到齊。（記者吳政峰攝）