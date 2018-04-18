中市議員告發德商霍夫曼涉詐欺 市府：尊重調查

2018-04-18 11:21

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市議員李中今日前往台中地檢署，按鈴告發德商霍夫曼涉及詐欺，台中市政府經發局長呂曜志對此表示，簽訂合作備忘錄（MOU）是協助民間投資善意確立，市府在這投資案中無須也未支付任何資金給投資者。尊重議員申告，若檢察官有任何詢查，將全力配合。

李中及多位國民黨議員具狀告發哈利．霍夫曼涉嫌詐欺，李中表示，哈利．霍夫曼為德商霍夫曼諮詢公司總裁，明知該公司僅為一人公司，且在德國司法部、工商會皆無正式註冊登記，亦未取得相關海水採礦專利權，卻向台中市政府謊稱該公司有能力以多元製程技術，從海水中採礦，致使台中市長林佳龍、經發局長呂曜志等市府公務員一時不察，而簽訂合作備忘錄，企圖以此備忘錄獲取不法利益。

呂曜志表示，此案是企業有意拿錢投資台中，市府在投資案中無須也未支付任何資金給投資者，經發局在此案確有掌握資訊不夠充分之處，市長已指示檢討改進，往後投資案件都會請廠商提供完整文件，並抱持「大膽歡迎、謹慎落地」態度，與中央一起嚴格把關。而MOU是市府與有意投資者雙方善意的確立與合作的開端，市府在初期階段給予行政協助，MOU對雙方不具法律拘束力。

呂曜志也說，市府尊重市議員按鈴告發霍夫曼一事，未來若檢察官有任何詢查，市府將全力配合。