挺軍改和公教脫鉤 邱國正：不同工同酬不恰當

國軍退除役官兵輔導委員會主任委員邱國正。（資料照）

2018-04-18 10:45

〔記者涂鉅旻／台北報導〕退輔會主委邱國正今日上午赴立法院外交及國防委員會業務報告、備詢。朝野立委皆詢問軍人年金改革議題。邱國正稍早回答民進黨立委蔡適應質詢時表示，總統相當體諒退伍軍人，將軍人和公教脫鉤，且軍人不同於一般工作，性質不同、辛勞都不再贅釋，但同工不同酬視不合理，不同工同酬也不太恰當，讓影響程度降低，「就是我們要做的。」

蔡適應也指出，軍人年金改革將將官的俸點上限條為90％，部分制度也有調整，但外界對此有不同意見，蔡也詢問邱國正看法。邱國正表示，我未多做置喙，但如果採用85%，針對35年以上年資的將領或士官長，會有一點針對性，這樣感覺不好，因此也曾有36年以後改加1或0.5％，不會有獨厚高官、瘦小吏的情形。現今則改成「55％+2％」。

民進黨立委羅致政則問軍改溝通情形，邱國正說，溝通並沒有停止，目前都有聽到正面和負面意見。而他個人對政策滿意與否，他沒有意見。羅致政追問，有無溝通對象，態度始終未變？邱國正說，有些人態度沒改變，但有些人可以溝通。

國民黨立委呂玉玲則說，溝通應雙向進行，並回應問題，也應該公開，但目前軍人年改仍有很多爭議尚未釐清，期盼現役制度先行，但退役制度應暫緩，應再多一點時間凝聚共識，才能讓軍改和平執行。邱國正則對呂點頭示意，未做回應。