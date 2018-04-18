管中閔爭議 吳敦義批民進黨「橫看成嶺，側成峰」

2018-04-18 10:38

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天上午出席「戊戌年軒轅黃帝拜祖大典」受訪時，針對準台大校長管中閔以及準教育部長吳茂昆等人在對岸授課或擔任顧問爭議問題表示，民進黨是把一件事情「橫看成嶺，側成峰」，只要同黨的人就「無罪推定」，不是同黨的就「有罪推定」，而且多年來就是如此。

他還進一步表示，民進黨在野時候有時話說得很多，包括不漲電價、非核家園，還把非核家園定在2025年實現，蔡英文總統競選時還有兩件事情讓大家印象深刻，第一個就是參加遊行時標語說要用愛發電，「但現在她有用愛發電嗎？卻是全民在用肺發電，用肝發電，用腎臟發電」，令大家難以接受，第二件事就是蔡英文說至少十年不漲電價，而且當時還說台灣的電夠了，可以非核，但事實並非如此。吳敦義指出，現在4月份已經漲了一波3％的電價，將來可能還會再漲。

他質疑，就算2020年蔡英文還是不幸當選總統，最多做到2024年，「那2025不是算她的帳嗎？但她說那是國民黨總統當選，就由國民黨負責」，這會是一個有意的謊話。

吳敦義還表示，當時蔡英文說會維持現狀，但有維持嗎？不但兩岸沒有維持現狀，社會秩安也沒有維持現狀，大家自有公論，他只是據實以告。

吳敦義在典禮開始前、應邀上台致詞前，一度因為身體不穩，無法順利起身，他致詞時解釋，自己是因為骨頭最近有一點傷，還要到醫院檢查，但他一定要出席這場活動，因為這是他的榮幸。

吳敦義說，中華民族源遠流長，炎黃子孫是大家所理解，也都非常珍惜中華文化，他今天來此就跟平常在國內拜佛以及在不同宗教場合一樣，要祈求人人健康，家家幸福，庇祐台灣與對岸全體民眾家家和樂，台灣風調雨順，中華民國國泰民安，海峽兩岸和平穩定發展，這也是中華文化最精銳的一部分。