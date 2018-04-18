管中閔不出面說清楚 徐國勇酸：不像我們認識的管爺

2018-04-18 09:26

〔記者李欣芳／台北報導〕前教育部長潘文忠為台大校長遴選爭議請辭，行政院宣布由中硏院院士、東華大學前校長吳茂昆接任教育部長，對於台大校長當選人管中閔遲未說明遭質疑赴中國兼課的爭議，行政院發言人徐國勇今天上午酸管中閔說，他（管中閔）就是不出來講，「似乎不像我們認識的管爺」。

面對吳茂昆連日來遭國民黨指控，曾任中國國家科學院與中國高等科學技術中心兩個中國官方資助的研究機關顧問等爭議，雖然吳茂昆否認指控，不過，徐國勇說，有關管中閔遭質疑的事情，中國方面後來全面封鎖，相關網頁立即下架，但為何與吳茂昆有關的網頁中國沒有下架？徐國勇上午接受寶島聯播網電台節目專訪，做了以上表示。

針對台大校長遴選爭議，徐國勇說，這裡面出了幾個問題，其中一個是大學自治的問題，但大學遴選辦法沒有清楚規定。包括很多立委都認為大學自治就是很多都不能管，但真的是這樣嗎？大學自治還是有它的範疇。

對於潘文忠請辭教長，徐國勇說，上週四潘文忠請辭，賴揆上週六就開始找人，週六賴院長受訪時提到潘文忠因家庭因素請辭，「我想應該也有」，後來其辭職聲明寫得很清楚，台大遴選委員會擱置管中閔案的爭議，管中閔本人也不出來說明，大家希望管出來澄清，但對方就是不出來講。