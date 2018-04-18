鐵腕整飭特勤紀律 周刊爆小英800名保鑣集體驗尿

張捷為了整飭維安紀律，總統府侍衛長張捷（見圖）要求特勤人員內務比照基層部隊，起床後需將棉被摺成「豆腐乾」，還需簽切結書及測謊防洩密。（資料照）

2018-04-18 08:12

〔即時新聞／綜合報導〕總統特勤近日頻出包，《周刊王》報導，為了整飭特勤紀律，總統府侍衛長張捷與國安局特勤中心副指揮官周廣齊最近「祭出鐵腕」，要求特勤人員內務比照基層部隊，起床後需將棉被摺成「豆腐乾」，還需簽切結書及測謊防洩密；國安局也因為警官涉毒，要求800名特勤集體驗尿。

《周刊王》報導指出，去年12月中總統蔡英文住的「永安官邸」傳出槍響，一名王姓上尉警衛官清槍時竟意外擊發，當時距離蔡英文辦公室僅50公尺，此事讓國安局特勤中心和總統府侍衛室相當不滿，另外也傳出王姓上尉是因為熬夜打電動才誤射，不過此說法已被特勤中心否認。

報導指出，總統府侍衛長張捷當時才剛上任，立刻下令特勤人員簽署「禁止對外透露總統官邸發生清槍誤擊事件」的保密切結書，不料此事藏了4個月後仍曝光，讓張捷大怒。有知情人士說，張捷當時誓言抓出爆料者，還召回特勤人員進行測謊，試圖找出內部抓耙子。張捷還下令，特勤人員寢室的棉被比照阿兵哥摺的「豆腐乾」，內務也比照基層部隊，據稱此命令讓特勤人員相當無言、叫苦連天。

另外，今年3月負責總統維安的保六總隊第一警隊鄭姓警官竟參加毒趴，讓國安系統感到震驚，國安局除嚴厲檢討，也比照日前台中清泉崗基地毒品丟包案，要求警官一隊、二隊及特勤中心三大特勤系統，至少800人驗尿。

對此國安局表示，對鄭姓警官染毒不評論，將持續加強「反毒宣教」及稽察工作，以達到「全面淨化」之目標。但不回應全面要求測謊和驗尿等情事。