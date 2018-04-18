獨家》總統接受史瓦濟蘭國王贈勳 美國大使在列觀禮

蔡總統及恩史瓦帝三世簽署聯合公報。（特派記者蘇永耀攝）

2018-04-18 06:15

〔特派記者蘇永耀／墨巴本報導〕抵達史瓦濟蘭訪問的總統蔡英文，當地時間十七日接受史王恩史瓦帝三世贈勳，史國除內閣官員及國會議員到場外，包括美國駐史瓦濟蘭大使Lisa Peterson，及歐盟駐史國大使、中東國家卡達駐史國大使等人也在場觀禮，顯示對史瓦濟蘭政府迎接蔡總統等一行的重視。

蔡總統是在當地時間十七日下午抵達史瓦濟蘭，在恩史瓦帝三世親往接機並行軍禮歡迎後，隨後驅車前往史王王宮進行兩國元首雙邊會談，接著在史國政府官員及國會議員，以及駐史國的外國使節觀禮下，蔡總統接受恩史瓦帝三世贈予的「象王勳章」。

但因會談的時間延遲，在場等候贈勳的史國官員及外國使節則相互交談，美國駐史瓦濟蘭大使Lisa Peterson則與歐盟駐史國大使頻頻談話，另一旁則坐卡達駐史國大使。而Lisa Peterson也與另坐在不遠處的我駐史瓦濟蘭大使陳經銓點頭示意。

在贈勳儀式結束後，蔡總統及恩史瓦帝三世並簽署聯合公報，在公報中，恩史瓦帝三世對於台灣五十年來作為史瓦濟蘭王國國家發展的重要合作夥伴，表示感謝；兩國元首承諾將密切合作，以促進亞太、非洲區域及全球和平與繁榮。

兩國元首對目前的友好合作關係表示滿意，並願繼續深化暨廣化在衛生、貿易投資、職訓、教育、婦女就業、農業及觀光等領域的雙邊合作，以增進兩國人民的福祉。

兩國元首並認為經貿交流有利雙方利基之建立，承諾創造適當環境，增進雙方經貿合作，台灣政府也承諾鼓勵台灣企業赴史瓦濟蘭王國洽商及投資，史瓦濟蘭政府則承諾提供有意赴史的台灣企業所需的便利。