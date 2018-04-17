吳茂昆接教長 全家盟：12年國教課綱應徵召更多專業人士

2018-04-17 20:58

〔記者林曉雲／台北報導〕新任教育部長吳茂昆預計後天上任，全國家長團體聯盟理事長吳福濱今天（17日）說，吳茂昆擁有豐富的行政經驗，擔任過行政院國科會主委、東華大學校長，同時曾是美國科學院士與台灣中研院院士，在台灣教育大幅改革之際，台灣再度由科學家擔任教育部長，值得肯定，特別是對於影響未來的12年國教課綱，在時間壓力下，新教長應要徵召更多課綱專業人士，以免因現在部分人的不夠專業而「跳票」；他擔憂，高教出包之後，國教再出包，就是教育大災難了！

吳福濱說，教育部長由行政經歷豐富的大學校長擔任，似乎較符合社會大眾的預期，高教龍頭台大校長遴選爭議相持不下，造成台大紛擾不安，也形成政治對峙，前教育部長潘文忠因為無法勝任而請辭，但台大校長人選爭議，相對於目前各項重要教育改革，顯得事小，新任部長吳茂昆的首要任務，必須高度智慧地快速解決這個燙手問題，讓爭議止息，回歸正常辦學，台大的世界排名評比也不能再往下跌，台灣的競爭力已沒有揮霍的本錢。

吳福濱認為，年輕人對於吳茂昆重視校園民主，關心教育有沒有帶給學生美好願景，印象深刻。太陽花學運時期，吳茂昆到現場給予年輕學生鼓勵支持，了解學生對未來感到失望，如今，吳茂昆將成為教育部長，全國教育政策制定、教育行政都在其指揮之下，家長團體對吳部長有重大期待，也請吳部長擔起重責大任。

在高教問題上，吳褔濱直指，高教正飽嘗少子化和人人可以上大學的苦果，政府必須嚴肅面對，157所大專院校過多，高中學生又快速減少，讓高教品質低落，他認為，教育部不能再對應該要轉型退場的私校視而不見，技職和大學互搶學生，也使台灣技職教育變調，學用落差和城鄉差距，讓台灣階級化嚴重且翻轉困難，高教要起死回生，教長要扛起責任。

在國教問題上，吳褔濱說，12年國教實施並沒有減輕學生壓力，如果12年國教只有免學費，忽視公私立學校資源落差，反而只造成更多機會不均現象；新教長上任之後，必須全力完成社區高中職均優質化，在少子化之下，順勢減少班級學生數，並縮小學區。至於影響未來的107課綱，在時間壓力下，應投入更多資源與專業人士，以免造成更多爭議。同時要強化私立幼托公共化政策、國教老師專業成長政策等重新啟動，這些均攸關學生利益與教育品質，新部長應該重視。

吳褔濱指出，在各項教改執行的關鍵時期，新教長吳茂昆的責任重大，各界殷殷期盼吳部長辦好教育，給台灣年輕世代希望，才能看到美好未來。