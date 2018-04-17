德國在台協會：德國支持台灣實質參與WHO活動

2018-04-17 20:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣因中國政治打壓，去年無法參與世界衛生大會（WHA），今年獲邀機率也相當低。近日外交部發表台灣醫療故事微電影影片「阿巒的作文課（A Perfect Pair）」，美國國務院、日本與德國在台機構前後公開分享，肯定我國際醫療貢獻。外交部對此表達感謝，並再度呼籲世衛組織（WHO）讓台灣參與WHA。

外交部今晚發布新聞稿表示，繼美國國務院亞太局、美國在台協會及日本台灣交流協會之後，德國在台協會（Deutsches Institut Taipei）也透過其臉書粉絲專頁分享外交部策製的台灣醫療故事微電影─「阿巒的作文課」短片（英文片名：A Perfect Pair），肯定台灣長年在國際醫衛領域的貢獻，並公開支持台灣實質性參與國際組織。外交部對此表達感謝。

德國在台協會在臉書上明確表示對台灣的參與指出，德國聯邦政府支持台灣實質性參與國際組織，尤其是衛生領域的國際合作，包括隸屬WHO所安排的活動。德國在台協會指出，台灣是非常重要且有傑出貢獻的夥伴，就如所附的影片中介紹台灣如何幫助一位越南小女孩，「令人動容」。

外交部說，感謝理念相近國家陸續公開肯定我國在國際醫衛領域的付出與貢獻，外交部也藉此機會再度呼籲WHO，應秉持憲章宗旨，傾聽各方支持台灣應參與WHA的訴求，以達成台灣、WHO與國際社會的多贏局面。