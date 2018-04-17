DPP市議員初選嘛要討救兵！呂維胤找花媽「聲」援

2018-04-17 20:59

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市民進黨黨內議員初選白熱化，個個參選人使出渾身解數、招數盡出；南區市議員呂維胤請出黨內大老「陳菊」與立委林俊憲錄音推薦，呂維胤表示，陳菊無論在國內外或是黨內，都是很有份量的代表性人物；林俊憲更是賴清德院長用心栽培的子弟兵，他要拜託大家讓維胤與林俊憲繼續為南區及安平區打拼，延續賴院長的執政精神，此次選舉非常激烈競爭，希望大家不要大意，「唯一支持呂維胤」，讓維胤續留地方、為你打拼。

陳菊在錄音中提到:「維胤來自清寒家庭，是賴清德院長十多年來嚴格訓練的政治工作者，有能力也有專業，也跟林俊憲委員共同建設台南解決市民的問題，所以要拜託大家接到電話民調時，要聽完，南區、安平區市議員「唯一支持呂維胤」，讓好議員繼續留在議會，拜託大家繼續支持呂維胤。」

林俊憲則在錄音提到:「各位鄉親大家好，我是立法委員林俊憲，俊憲要跟咱大家拜託，作伙栽培少年家-呂維胤，呂維胤認真、骨力、打拼!這次民進黨南區安平區的議員提名，4月23日至27日晚上，6點到10點拜託大家幫呂維胤在家顧電話，接到民調電話第一支持呂維胤、第二還是支持呂維胤，確保賴清德的子弟兵呂維胤可以出線，俊憲在這邊給咱大家拜託，多謝。」