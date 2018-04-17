中國挑小英出訪軍演 黨政人士：製造輿論分化台灣

2018-04-17 19:25

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天（17日）啟程訪問友邦史瓦濟蘭，中國明天則將在台灣海峽水域軍演，黨政人士今天受訪時說，中國這波動作其實是個稻草人打法，重點不在賴院長，而是對台灣內部的分化，在這樣操作性的議題出現後，台灣部分媒體、名嘴甚至政治人物的呼應說法，更看清楚這是一個「套路」。

黨政人士說，中國相關的演習本身就是例行演習，而且演習前都會透過公告的方式，告知民間演習警戒區的範圍，但這次唯獨特殊的地方就是中方刻意用官方媒體發布，而且隱藏部分資訊，顯然是企圖製造輿論。

黨政人士說，政府其實一開始就很清楚這個中方的「套路」，這也是為何蔡總統日前召開國安高層會議時即做出提醒，呼籲國人針對媒體平台上各項未經主管機關證實的國安相關訊息，切勿輕信或過度揣測，也要求主管機關也務必即時掌握，即時提供國人正確資訊。

這位人士指出，其實這一年來，世界各國對於「假訊息作戰」，都已經視為重要國安問題。其中，民主國家因新聞、網路與言論自由的關係，資訊的流通相對不設防，導致有心人士更容易針對這部份操作。

針對軍事安全的部分，黨政人士強調，政府有能力完整掌握跟因應。對內，國防部會適時提供資訊讓國人安心；對外，讓區域知道我國自我防衛的決心。而且事實上，這段期間各方也都持續關注中國在區域軍事擴張的情形。例如美國國務院日前就針對中國軍事不透明的情形提出關切。