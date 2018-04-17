竹市南寮旅服中心委外重提案 力拚審議通過

2018-04-17 18:03

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會今天召開臨時會，審議市府多項提案，其中上個月被市議會退回的「南寮旅遊服務中心委外租金」提案，因有議員質疑委外租金比過去低未通過，市府此次臨時會再提案，強調未來南寮旅服中心委外後，將與新設施親子沙灘的維護管理一併委外，扣除可能的維管成本，委外租金並非降低，希望此次臨時會通過後，就能公告啟動委外招標案。

市府產發處長吳甲天說，南寮旅服中心目前委由飛翔單車出租單車，市府除會延長飛翔單車委外承租案到年底，明年起會重新委外，委外營運每年租金為63.6萬元，雖比過去每年74萬元較低，但市府考量旅服中心前的親子沙灘已完工，未來將一併委外做維護管理，若加上可能的人事成本，其實委外租金並未減少，反而是減輕市府的人事開銷成本，已向市議會各黨團提出說明。

吳甲天說，南寮旅服中心親子沙灘完工後，近日已吸引很多民眾前往，目前正在測試階段，但因旅服中心的電梯故障加上頂樓漏水暫停使用，產發處今年已編列經費進行內部整修，如果委外租金招標案經市議會通過後，就可上網公告委外招標，並請委外廠商一併做整體的規劃。

吳甲天說，新設施親子沙灘完工啟用後，勢必會帶動觀光人潮，旅服中心未來除提供自行車輛出租，也能有簡單的輕食及飲料販售，但需兼顧親子沙灘的維護管理和清潔，期許提供安全的親子戲水空間，讓遊客都盡興。

吳甲天說，南寮旅服中心租金及委外案上月在市議會臨時會被退回後，已再次向各黨團說明，希望此次臨時會能順利通過，就可啟動後續的整修及委外招標作業。