王世堅遭網軍變造 苦主揭密網軍伎倆

2018-04-17 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員王世堅批柯P的言論影片被人變造，王世堅氣得上法院提告，網路上言論移植變造情形其實很常見，政治人物為了貼近民眾大多會設立臉書粉絲團、IG、LINE等跟民眾交流，負責經營粉絲團的小編除了管理粉絲頁、衝流量等基本工作，還得跟網軍正面交戰，負責經營社群網頁的助理以實際經驗揭露網軍慣用伎倆。

據《三立》報導，王世堅助理沈志霖表示，網軍常出沒在PTT、YouTube、臉書中，只要選中攻擊對象的發言，就會動員20到30個帳號輪番上陣攻擊，文章被推爆後自主網友就不敢出聲，長期下來效果很恐怖，網軍也會盯住各大新聞網站，一出現攻擊對象的新聞就搶先留言，或和不同立場的人筆戰，網軍甚至會直接變造或假造，例如還沒質詢吳音寧變造影片卻已出現，警方受理網路假造案件後發文給該平台，該平台不一定馬上提供相關資料給警方，除非檢察官發函才有強制力。

姚文智助理廖振宏表示，網軍以Ptt最多，通常會用臉書幫忙助攻，網軍七、八成都是假帳號，臉書照片可疑外臉書好友也不多。

新媒體盛行，政治人物也越來越注重在網路上的聲量，年底選戰即將到來，網軍幾乎無法可管奈何不了，加上政治人物缺乏自律下，假新聞恐怕只會更猖狂。