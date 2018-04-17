台北影視音學生出走數太多 小野：辦學想法太浪漫

2018-04-17 15:37

〔記者楊心慧／台北報導〕市長柯文哲上任推動全台首創台北市影視音實驗教育機構（TMS），但從前年至今，已有高達三分之一的學生出走，議員吳世正、李慶鋒今天質詢此事，詢問台北市文化基金會董事長、影視音實驗教育機構校長的小野（李遠）原因，小野坦承第一屆時想法太浪漫，隨後立刻在招生資格和師資做出調整，到第二屆時已有改善，只有兩人離開。

國民黨籍北市議員吳世正質詢，影視音學校的學生還是有升學考量，如果是實驗教育，可能造成有技術基礎卻打不好的問題，文化底蘊太薄弱，很多家長和學生都會覺得在這裡學不到東西。他也質疑課程太過實驗性，認為課程要固定一點，才能讓家長明確了解孩子未來可以學到什麼。

小野坦承，第一屆招收國中畢業以上的學生，有各式各樣的學生前來，後來確實走掉很多人，很可能是第一屆辦學想法太過浪漫，第二屆招生資格和師資做出調整，已有改善，只有兩人出走。小野補充強調，還是有走掉的學生回到學校來幫忙比賽，其實在情感上學校和學生並沒有疏離。

民進黨台北市議員李慶鋒表示，校方的自我防衛太強，他認為所有的問題校方都可以和議員溝通，不要私自在網路上發動論戰。

小野指出，自己是文基會董事長及影視音學校校長，不參與校方的行政流程，但是以協助者的角色協助學校，擔任校長雖是志工，沒有薪水，家長們都會說孩子上的是小野的學校，自己背不起失敗，所以會努力做。小野強調，在臉書的PO文沒有惡意。主席王鴻薇則呼籲，不要在個人臉書上和議員開戰，可以理性的溝通。