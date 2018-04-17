陳鴻斌性騷出現案外案 隱匿公文監院移送法辦

2018-04-17 14:49

〔記者施曉光、吳政峰／台北報導〕前台北高等行政法院法官陳鴻斌因涉性騷擾女助理，原本遭司法院職務法庭免除法官職務，經陳提再審，職務法庭今年3月開庭廢棄原判決，改判罰款，引發監委王美玉、方萬富不滿，向司法院職務法庭提出再審要求，兩人上午召開記者會對外說明，透露有人隱匿公文的「案外案」，已經移送法辦。法務部表示，目前尚未收到監察院來函，等到確認收函後，再依規定辦理。

依照法官法規定，職務法庭審理及裁判，以公務員懲戒委員會委員長為審判長，陳鴻斌案三月再審時理應由去年12月已到任的公懲會委員長石木欽擔任審判長，卻仍由法官林文舟代理審判長。

方萬富秀出簡報指出，職務法庭前陪席法官謝靜慧在今年3月2日曾提出簽呈，請求召開法官會議討論合議庭組成適法性，原簽居然消失，而根據職務法庭的公務電話紀錄顯示，職務法庭書記官長林玉苹曾打給林文舟，林稱謝有簽呈給他，他與審判長溝通過，無須核轉簽呈，「原簽我也處理掉了」。

方萬富質疑，林文舟以備考欄的職務法庭順序表擔任審判長，說法牽強，並且罔顧法官法規定。

王美玉則表示，陳鴻斌案再審判決結果讓人無法接受，也是性別歧視，還發生隱匿公文，「有人吃了公文」，因此她與方萬富堅持移送法辦，追究林文舟的刑事責任。

王美玉表示，司法院職務法庭再審判決理由過於牽強，漠視「消除對婦女一切形式歧視公約」，而且嚴重漏列未斟酌重要證據，因此監察院當然要提起再審，而且義無反顧，因為本案凸顯司法系統的性別平等，還有很長的路要走。