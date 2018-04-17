確定接高市代理市長 許立明：盼市民繼續相挺陳菊團隊

2018-04-17 13:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院發言人徐國勇今表示，行政院長賴清德上午已核定、由高市副市長許立明接任代理市長，本週五（20日）交接﹔許立明被媒體詢問時，第一時間打趣指出「確定不是史哲（另名副市長）嗎」﹖，後恢復正經口吻，強調會努力為陳菊團隊辛苦12年後、劃下美麗句點。

許立明說，將接任代理市長一職，其實壓力很大，希望團隊夥伴、市民朋友能在未來7、8個月，以支持陳菊的心情相挺，這不是挺許立明，是挺陳菊團隊，未來7、8個月還是陳菊團隊的任期，他會與團隊繼續打拚。